Один человек пострадал при пожаре на Дербеневской улице в Москве

Пожарные спасли четырех человек из загоревшегося здания на Дербеневской улице на юге Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

Сообщение о возгорании поступило в спасательную службу 10 марта в 14:44. Огонь вспыхнул на третьем этаже разноуровневого здания, находящегося на реконструкции. Пламя распространилось на площади 40 квадратных метров.

До прибытия спасателей на место происшествия один человек выпрыгнул из окна строения. Четырех человек спасли пожарные с помощью устройств защиты органов дыхания. В 15:41 возгорание ликвидировали.

Факт происшествия подтвердили в пресс-службе МЧС.

«К сожалению, один человек пострадал, он госпитализирован», — добавили в ведомстве.

Ранее выяснилась причина пожара в тепличном комплексе в Чехове, в результате которого погибли четыре человека. К возгоранию привела неправильная эксплуатация печного оборудования