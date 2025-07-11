Один человек погиб в Приморье из-за выезда иномарки на встречку

В Приморье столкнулись две иномарки. Одна из них выехала на встречную полосу. В результате аварии один человек погиб, еще трое получили травмы и были госпитализированы, сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.
Авария произошла на автомобильной дороге А-370 у села Духовское.
«Водитель автомобиля Hyundai Starex при обгоне выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lexus LS 460», — сообщили в пресс-службе.
В ДТП погиб пассажир Lexus 1978 года рождения. Водителей и пассажира Hyundai госпитализировали с травмами разной тяжести. Прокуратура взяла на контроль проверку по факту аварии.
Ранее пять юных девушек погибли в ДТП на трассе Симферополь — Бахчисарай — Севастополь. Водитель за рулем ВАЗ не уступила дорогу микроавтобусу Mercedes-Benz Sprinter. Произошло столкновение. Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о расследовании аварии.
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