Глава СК потребовал доклад о ДТП в Севастополе, где погибли 5 девушек

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о расследовании аварии с участием микроавтобуса в Севастополе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В средствах массовой информации сообщается, что в результате дорожно-транспортного происшествия в городе Севастополе погибли пять человек, в том числе несовершеннолетняя», — отметили в СК.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Бастрыкину доложат о ходе расследования.

Происшествие случилось накануне на трассе Симферополь — Бахчисарай — Севастополь. Сидевшая за рулем ВАЗ 18-летняя девушка не уступила дорогу 45-летнему водителю микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter. В итоге оба автомобиля столкнулись. В результате ДТП погибли четыре девушки-пассажира ВАЗ в возрасте от 17 до 19 лет, а также сама водитель.