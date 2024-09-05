Один человек погиб в ДТП с мотоциклом и легковушкой на Можайском шоссе в Москве

Источник 360.ru: в Москве столкнулись мотоцикл и авто, один человек погиб

На Можайском шоссе в Москве столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, в результате аварии погиб один человек. Других подробностей не поступало. Детали происшествия уточняются.

ДТП с участием мотоцикла также случилось 3 сентября в Волгоградской области. Байкер не успел вовремя затормозить и врезался в корову. Мотоциклист получил травмы разной степени тяжести, его госпитализировали.

Днем ранее на 54-м километре МКАД произошла массовая авария. «Газель» столкнулась с шестью легковушками в Можайском районе, никто не пострадал. Источник 360.ru уточнил, что участниками ДТП стали автомобили такси и каршеринга.