Мотоциклист пострадал в ДТП с коровой под Волгоградом

Мотоцикл врезался в корову в Кумылженском районе Волгоградской области. В результате аварии пострадал один человек, сообщил сайт «Новости Волгограда» со ссылкой на ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, водитель за рулем мотоцикла «Восход» ехал со стороны улицы Центральной в хуторе Филин. Он не успел затормозить, когда на дорогу внезапно выбежала корова.

Отмечается, что мотоциклист получил различные травмы, его доставили в больницу.

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