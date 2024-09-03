Мотоциклист пострадал в ДТП с коровой под Волгоградом
Мотоцикл врезался в корову в Кумылженском районе Волгоградской области. В результате аварии пострадал один человек, сообщил сайт «Новости Волгограда» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
По предварительным данным, водитель за рулем мотоцикла «Восход» ехал со стороны улицы Центральной в хуторе Филин. Он не успел затормозить, когда на дорогу внезапно выбежала корова.
Отмечается, что мотоциклист получил различные травмы, его доставили в больницу.
Память жертв теракта в Беслане почтили на митинге в Богородском округе
Премьера спектакля «Портрет» прошла в театре кукол в Балашихе
Глава Солнечногорска наградил 18 трудовых династий округа
Гимнастка Мария Пасека провела зарядку для жителей Балашихи
Рок-певица погибла в ДТП с мотоциклом в Санкт-Петербурге
Замглавы Общественного совета проверил миграционный отдел в Воскресенске
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте