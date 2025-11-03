Один человек погиб в ДТП на востоке Москвы

Источник 360.ru: машина врезалась в отбойник на МКАД, один человек погиб

Утром в понедельник в Москве автомобиль врезался в отбойник на МКАД, погиб один человек. Об этом сообщил источник 360.ru.

ДТП произошло в 08:14. После столкновения с преградой машина перевернулась. Также пострадала женщина, ее доставили в больницу.

Прибывшие на место экстренные службы перекрыли три полосы движения, обстоятельства аварии уточняются.

Днем ранее в Зеленограде столкнулись две иномарки, пострадали два человека.

Также в конце октября два подростка получили травмы в аварии с участием Lada и Geely в центре Москвы. После столкновения отечественный автомобиль врезался в дерево. Тогда пострадали девочка 2010 года рождения и мальчик 2013 года рождения.