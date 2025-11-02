Жесткое столкновение в Зеленограде. Subaru смяло водительскую дверь Peugeot

Два человека пострадали в ДТП в Зеленограде

В Зеленограде столкнулись два автомобиля — Peugeot и Subaru. Об этом сообщили источники 360.ru.

В социальных сетях пишут, что авария произошла на улице Каменка недалеко от магазина «Верный».

По предварительным данным, в результате происшествия пострадали два человека. Очевидцы рассказали, что к месту аварии прибыли две машины скорой помощи, два экипажа ДПС, пожарная и спецслужбы. Медики начали оказывать помощь пострадавшим уже через несколько минут после столкновения.

По словам свидетелей, водителю Subaru помощь стали оказывать на месте, после чего мужчину увезли в больницу. Второго пострадавшего удалось извлечь из поврежденной машины лишь спустя некоторое время, после того как спасатели смогли открыть дверь.

Оба автомобиля получили значительные повреждения: у Subaru сильно деформирована передняя часть, а у второй машины — водительская дверь. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее сообщалось, что на юго-западе Москвы автобус сбил пешехода. По предварительным данным, мужчина перебегал дорогу в неположенном месте.