Водитель иномарки погиб при столкновении с фурой в ХМАО

Водитель легковушки получил смертельные травмы в ДТП с большегрузом в Ханты-Мансийском автономном округе. Авария произошла на 73-м километре автодороги «Югра». Об этом пишет сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.
По предварительной информации полицейских, мужчина за рулем автомобиля Chevrolet выехал на полосу встречного движения, где врезался в грузовую машину. От тяжелых травм шофер иномарки скончался на месте происшествия. Сейчас стражи порядка выясняют все обстоятельства ДТП.
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