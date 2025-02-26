Водитель иномарки погиб при столкновении с фурой в ХМАО

Водитель легковушки получил смертельные травмы в ДТП с большегрузом в Ханты-Мансийском автономном округе. Авария произошла на 73-м километре автодороги «Югра». Об этом пишет сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.

По предварительной информации полицейских, мужчина за рулем автомобиля Chevrolet выехал на полосу встречного движения, где врезался в грузовую машину. От тяжелых травм шофер иномарки скончался на месте происшествия. Сейчас стражи порядка выясняют все обстоятельства ДТП.