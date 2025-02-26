Водитель «Газели» стал жертвой массового ДТП на 323-м километре трассы Сургут — Салехард. Об этом сайту Ura.ru сообщили представители Госавтоинспекции Ямало-Ненецкого автономного округа.

По данным ведомства, авария произошла во вторник, 25 февраля, около 16:00. Участниками происшествия стали два грузовика и автомобиль «Газель».

В результате фуры получили повреждения. Шофер третьей машины скончался на месте.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют точные обстоятельства дорожной аварии. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.