Один человек погиб при взрыве на «Авангарде» в Стерлитамаке

112: человек погиб при взрыве на заводе «Авангард» в Стерлитамаке

Взрыв на оборонном предприятии «Авангард» в Стерлитамаке унес жизнь по меньшей мере одного человека. Такую информацию предоставили источники Telegram-канала «112» .

Эпицентр взрыва, предварительно, находился в технологической установке. Она расположена в одном из цехов завода. Установка использовалась для производства нитроцеллюлозы. Это вещество нужно для приготовления пластмассы и лаков.

Взрыв, как сообщала пресса, не связан с беспилотниками. Следователи рассматривают одной из основных причин нарушение техники безопасности.

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщал о восьмерых раненых при взрыве. «112» написал о девяти пострадавших. Трое из них получили амбулаторную помощь. Один погиб.

Еще двое рабочих пропали. Их поиски ведут экстренные службы. Городскую больницу Стерлитамака перевели на особый режим работы.