Восемь человек пострадали при взрыве на заводе «Авангард» в Стерлитамаке

В результате ЧП в Стерлитамаке пострадали восемь человек. Об этом сообщил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров в своем Telegram-канале .

«Трое из них извлечены и госпитализированы в городскую больницу Стерлитамака. Одна пациентка — в тяжелом состоянии в реанимации», — написал он.

Двое других находятся в состоянии средней тяжести, их жизни ничего не угрожает. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

На месте происшествия продолжаются поиски. Все остальные сотрудники предприятия находятся за пределами зоны взрыва.

По информации руководства предприятия, под завалами остаются пять человек, их судьба пока неизвестна. Об этом сообщила администрации Стерлитамака в Telegram-канале.

На заводе «Авангард» в Стерлитамаке в цехе нитроузла 17 октября прогремел взрыв. Здание сильно повреждено. Подробности ЧП уточняются. Как сообщили 360.ru очевидцы, причина могла быть в нарушении правил безопасности.