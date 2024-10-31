Один человек стал жертвой взрыва газа в Черкесске. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Карачаево-Черкессии.
«Один человек погиб. Силами пожарно-спасательных подразделений из дома эвакуировано порядка 50 человек», — уточнили в министерстве.
К ликвидации последствий взрыва привлекли 67 специалистов МЧС и 22 единицы техники. На четвертом и пятом этажах есть разрушения.
Взрыв газовоздушной смеси прогремел в многоквартирном жилом доме на улице Лободина. Предварительно, под завалами могут находиться люди.
«Взрыв был очень сильный». Очевидица — о ЧП в пятиэтажке в Черкесске
Семь человек спасли из-под завалов после взрыва газа в Черкесске
Средняя ставка по вкладам снизилась впервые за семь месяцев
Появились кадры с места смертельного ДТП на Алтуфьевском шоссе в Москве
Один человек погиб при взрыве газа в Черкесске
Последствия взрыва газа в пятиэтажке в КЧР сняли на видео
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте