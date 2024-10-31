Один человек погиб при взрыве газа в Черкесске

МЧС: жертвой взрыва газа в Черкесске стал один человек

Один человек стал жертвой взрыва газа в Черкесске. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Карачаево-Черкессии.

«Один человек погиб. Силами пожарно-спасательных подразделений из дома эвакуировано порядка 50 человек», — уточнили в министерстве.

К ликвидации последствий взрыва привлекли 67 специалистов МЧС и 22 единицы техники. На четвертом и пятом этажах есть разрушения.

Взрыв газовоздушной смеси прогремел в многоквартирном жилом доме на улице Лободина. Предварительно, под завалами могут находиться люди.