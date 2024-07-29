Один человек погиб при размытии перемычки Беломорканала в Карелии

Shot: машинист экскаватора погиб при размытии перемычки Беломорканала в Карелии

Машинист экскаватора погиб при размытии перемычки Беломорско-Балтийского канала в Карелии. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По его данным, погибший работал в зоне подтопления, и его вместе с техникой снесло потоком воды.

ЧП произошло утром 29 июля в Сегежском округе Карелии. Вода размыла временную перемычку, установленную между 10-м и 11-м шлюзами на время реконструкции. В зону подтопления попали населенные пункты при шлюзе и СНТ «Балтийский».

Спасатели нашли живыми семерых человек, в том числе троих детей. Судьба еще двоих остается неизвестной.

Накануне в поселке Киолим Челябинской области большой водяной поток унес почти на полкилометра двухэтажный жилой дом.

Кроме того, выше неблагоприятного уровня поднялась река Урал возле Орска.