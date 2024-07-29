Река Урал у Орска поднялась выше неблагоприятного уровня

Уровень реки Урал рядом с Орском в Оренбургской области поднялся выше неблагоприятной отметки. Об этом в Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности мэра города Артем Воробьев.

«На шесть утра в понедельник уровень Урала составляет 363 сантиметра, что выше неблагоприятного уровня на 3 сантиметра. Нахожусь в поселке Лесоторговый, рядом с траншеей. Вчера тут провели подготовительную работу, сегодня стартует основная. Проран (траншея) на дамбе необходимо заделать», — написал он.

Вечером в воскресенье Воробьев отмечал, что профильные специалисты уже укрепили дамбу, чтобы не допустить повторного затопления Орска в случае обильных осадков.

Областные власти ранее сообщали, что обильные осадки в регионе, Челябинской области и Башкирии увеличили приток в Ириклинское водохранилище. Теперь приток воды находятся на отметке 250 кубометров в секунду, а сброс — 192 кубических метра. Уровни рек при этом находились ниже отметки неблагоприятных явлений.