Один человек погиб при пожаре в стрелковом клубе на западе Москвы

Московские спасатели обнаружили тело погибшего во время тушения пожара в бизнес-центре «Квадрат» на улице Верейской. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Специалисты МЧС России вскрыли участок кровли и ликвидировали пожар. При тушении пожара на втором этаже нашли погибшего», — уточнили в министерстве.

Возгорание ликвидировали. Причины возникновения пожара уже устанавливаются.

До этого в ведомстве сообщили, что в трехэтажном бизнес-центре загорелся второй ярус. Площадь возгорания охватила 300 квадратных метров. Люди самостоятельно покинули помещения, но внутри стрелкового клуба «Импульс» оставался один человек.

Ранее в Балашихе следователи возбудили уголовное дело после гибели мужчины при пожаре в многоквартирном доме. Огонь перекинулся на кровлю дома, жильцов эвакуировали, но в ходе тушения возгорания огнеборцы обнаружили одного погибшего.