Стрелковый клуб загорелся в Москве

На западе Москвы вспыхнул пожар в стрелковом клубе «Импульс». Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Клуб расположен на улице Верейской, в бизнес-центре «Квадрат». Источник уточнил, что зафиксировали несколько очагов возгорания.

«Внутри клуба находится человек, он не отвечает на телефонные звонки. Спасатели пытаются его найти», — рассказал он.

Официальной информации о пострадавших пока не поступало.

В четверг, 31 июля, Следственный комитет по Московской области завел уголовное дело по факту гибели мужчины при пожаре в многоквартирном доме в Балашихе. В МЧС уточняли, что площадь пожара составляет 400 квадратных метров.