Уголовное дело завели после гибели мужчины при пожаре в Балашихе

СК завел уголовное дело после смерти мужчины при пожаре в Балашихе

Следственный комитет по Московской области завел уголовное дело по факту гибели мужчины при пожаре в многоквартирном доме в Балашихе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

ЧП произошло ранее в четверг в доме на улице Флерова. В ходе тушения спасатели обнаружили тело мужчины. Огонь перекинулся на кровлю дома, жильцов эвакуировали.

«После локализации пожара планируется проведение осмотра, а также назначение комплекса экспертиз», — заявили в СК.

Пресс-служба МЧС России сообщила, что всего из дома вывели 90 человек, в том числе 10 детей. Для них развернули пункт временного размещения в школе. На месте работают 90 специалистов и 28 единиц техники.

В МЧС уточняли, что площадь пожара составляет 400 квадратных метров. Очевидцы рассказали 360.ru, что с балкона горящей квартиры хотел спрыгнуть мужчина, но потерял сознание.