Один человек погиб при пожаре на востоке Москвы

Источник 360.ru: при пожаре на востоке Москве погиб один человек, пятерых спасли

Утром 15 января сильный пожар вспыхнул в девятиэтажном доме на востоке Москвы. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.

ЧП случилось в доме 98, корпус 4 по шоссе Энтузиастов. Прибывшие на место экстренные службы зафиксировали возгорание в квартире на пятом этаже. Пламя успело распространиться на площади в 20 «квадратов».

В одной из комнат обнаружили пострадавшего. Человека передали медикам, но несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

Еще пятерых человек спасли, добавил собеседник 360.ru.Причина происшествия устанавливается.

Ранее в среду двое взрослых и младенец пострадали при пожаре в 47-этажной московской высотке, 360.ru показывал кадры с места пожара.