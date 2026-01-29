Один человек погиб при пожаре на ТЭЦ в Хабаровске

Телеграм-канал «112» сообщил о гибели человека при пожаре на ТЭЦ в Хабаровске

На ТЭЦ-3 в Хабаровске произошел пожар, в результате которого погиб один человек, еще один получил травмы. Об этом сообщил источник телеграм-канала «112» .

Информацию о возгорании подтвердили в региональном главке МЧС, но данные о погибшем пока не прокомментировали.

По информации ведомства, пожар на крыше одного из корпусов обнаружили 29 января в 14:23 (07:23 по московскому времени). По предварительным данным, в этом месте проводились кровельные работы. На момент прибытия первых пожарных с крыши шел дым.

«В настоящее время подразделения локализуют возгорание. Всего для тушения привлечены 32 человека и 12 единиц техники», — добавили в МЧС.

