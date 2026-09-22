Один человек погиб при ДТП на трассе в Забайкалье

Водитель легкового автомобиля погиб, его пассажир пострадал при столкновении с большегрузом на федеральной трассе А-350 в Забайкальском крае. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла утром 21 сентября на 377-м километре дороги Чита — Забайкальск. По предварительным данным, 45-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2121» столкнулся с грузовиком.

«В результате ДТП 45-летний водитель автомашины „ВАЗ“ погиб, его 28-летний пассажир доставлен в медицинское учреждение», — сообщили в ведомстве.

Сотрудники полиции установят причины и обстоятельства аварии.

Ранее в Санкт-Петербурге 47-летнего водителя КамАЗа обвинили в наезде на велосипедиста на Ленинском проспекте. По версии следствия, мужчина в состоянии наркотического опьянения поворачивал во двор на исправном грузовике и не убедился в безопасности маневра.