В Санкт-Петербурге перед судом предстанет водитель КамАЗа, сбивший велосипедиста

В Санкт-Петербурге перед судом предстанет 47-летний водитель КамАЗа, сбивший велосипедиста на Ленинском проспекте. Об этом пишет Neva.Today .

По версии следствия, инцидент произошел 30 мая: управляя технически исправным автомобилем в состоянии наркотического опьянения, мужчина поворачивал во двор и не убедился в безопасности маневра.

В результате ДТП 39-летний потерпевший получил тяжкий вред здоровью. Уголовное дело возбуждено по пункту «а» части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью). Материалы расследования уже направлены в суд для рассмотрения по существу.