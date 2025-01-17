Один человек погиб после взрыва газа в жилом доме в Богородске

После взрыва газа в двухэтажном доме в Богородске Нижегородской области погиб один человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

В результате взрыва газовоздушной смеси в доме загорелась кровля, что привело к обрушению межквартирных перегородок. Пожарные спасли семь человек.

«Один человек пострадал и один погиб», — отметили в МЧС.

Пожар локализовали на площади 250 квадратных метров. Сейчас на месте ЧП работают более 70 специалистов и 24 единицы техники.

По данным прокуратуры Нижегородской области, по факту хлопка газовоздушной смеси в жилом доме следователи завели уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Ранее в Саратовской области жертвой пожара стала 63-летняя женщина. Спасатели обнаружили тело пенсионерки на пепелище частного дома.