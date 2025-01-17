Взрыв газа произошел в многоэтажке в Богородске

Пламя охватило крышу двухэтажного дома после взрыва газа в Богородске в Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
«Произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием крыши и обрушением межквартирной перегородки», — уточнили в ведомстве.
По предварительным данным, пострадал один человек. В ликвидации пожара участвуют 16 человек и пять единиц техники. Причины происшествия устанавливаются. Ситуация находится на контроле прокуратуры области.
Ранее газ взорвался на пятом этаже жилого дома в Петрозаводске. Спасатели вытащили из-под завалов четырех пострадавших. Спасатели эвакуировали жильцов и разместили их в пункте временного размещения.
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