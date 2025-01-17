Тело женщины обнаружили на пепелище частного дома под Саратовом
Мощный пожар охватил частный деревянный дом в Пугачеве Саратовской области. Не обошлось без жертв, сообщил телеканал «Саратов 24» со ссылкой на УМЧС РФ по региону.
Согласно данным ведомства, пламя распространилось на площади 36 квадратных метров. В ликвидации возгорания были задействованы два пожарных расчета.
На пепелище спасатели обнаружили тело 63-летней женщины. Предварительная причина появления огня — неисправность электропроводки.
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