Тело женщины обнаружили на пепелище частного дома под Саратовом

Фото: РИА «Новости»

Мощный пожар охватил частный деревянный дом в Пугачеве Саратовской области. Не обошлось без жертв, сообщил телеканал «Саратов 24» со ссылкой на УМЧС РФ по региону.

Согласно данным ведомства, пламя распространилось на площади 36 квадратных метров. В ликвидации возгорания были задействованы два пожарных расчета.

На пепелище спасатели обнаружили тело 63-летней женщины. Предварительная причина появления огня — неисправность электропроводки.

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