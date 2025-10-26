Один человек погиб и семеро пострадали при стрельбе в США

CNN: при стрельбе в Пенсильвании пострадали 7 человек, один погиб

Стрельба произошла в американском штате Пенсильвания, один человек погиб и шестеро получили ранения. Об этом сообщил телеканал CNN .

Выстрелы раздались в Университете Линкольна во время студенческой встречи, после того как толпа вышла с футбольного матча и собралась возле Международного культурного центра. Стрелять начал мужчина, его задержали, мотивы пока неизвестны.

На месте работают правоохранительные органы. Начальник полиции Марк Парти отметил, что огонь открыли, когда все гости собрались на вечеринку.

Днем ранее мужчина открыл стрельбу на парковке в Эссене на западе Германии. Всего пострадали два человека, их вовремя доставили в больницу, стрелка задержать не удалось.

Две недели назад в Южной Каролине местный житель начал стрелять в баре Willie’s Bar and Grill, четверо погибли и столько же пострадали.