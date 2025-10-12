Жертвами стрельбы в баре штата Южная Каролина стали четыре человека

Полиция Южной Каролины сообщила о четырех погибших во время стрельбы в баре

Неизвестный открыл стрельбу во время вечеринки в баре Willie’s Bar and Grill на острове Святой Елены штата Южная Каролина. Об этом сообщила пресс-служба офиса шерифа округа Бьюфорт.

В ведомстве уточнили, что прибывшие по вызову сотрудники полиции обнаружили на месте огромную толпу посетителей, среди которых находились раненые. Часть свидетелей укрылась в соседних зданиях после первых выстрелов.

На данный момент известно, что четыре человека скончались на месте от полученных ранений, четырех пострадавших в критическом состоянии забрали прибывшие на место медики.

Общее число раненых составило не менее 20 человек. Обстоятельства происшествия пока неизвестны.

Полицейские задержали нескольких человек, подозреваемых в стрельбе.

В минувшую субботу неизвестные открыли стрельбу на матче выпускников школы в городе Лиланд штата Миссисипи. От полученных ранений на месте погибли четыре человека, не менее 12 получили ранения.

Мэр города Джон Ли заявил, что стрелки сбежали, полицейские приступили к расследованию и поиску злоумышленников.