Два человека пострадали при стрельбе в немецком Эссене

Неизвестный открыл стрельбу на парковке в городе Эссен на западе ФРГ. Об этом сообщила газета Bild .

В результате стрельбы пострадали два человека, их госпитализировали. Место ЧП оцепила полиция. Подозреваемый скрылся, его ищут правоохранители.

«Свидетели услышали выстрелы и вызвали полицию. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили двух тяжелораненых мужчин», — указали в материале.

Один из пострадавших находился перед парикмахерской, а второй — перед библиотекой. Тяжесть полученных ранений пока неясна. Нападавший ранил одного мужчину ножом, а другого — из огнестрельного оружия. Правоохранители не исключили, что это был конфликт между ближневосточными диаспорами.

«Мы пока не знаем, что произошло. И поскольку у нас есть признаки разногласий внутри клана, мы также привлекли наших специальных следователей», — рассказал представитель полиции.

Ранее вооруженный пистолетом или револьвером мужчина открыл стрельбу в центре немецкого города Гиссен. В результате три человека получили ранения.