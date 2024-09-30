Один человек погиб и двое пострадали при пожаре в московском ЖК «Селигер Сити»

Один человек погиб и двое пострадали в пожаре, произошедшем в квартире московского жилого комплекса «Селигер Сити» в Ильменском проезде. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.
Огонь вспыхнул в квартире жилого дома на пятом этаже. Спасатели потушили пожар, МЧС опубликовало видеозапись с ликвидацией ЧП. По данным ведомства, огнеборцы спасли пять человек. Из-за пожара пострадали двое жильцов многоквартирного дома, в том числе ребенок.
Также сотрудники МЧС нашли в квартире тело одного погибшего. Установление обстоятельств случившегося контролирует Тимирязевская межрайонная прокуратура.