Один человек погиб и двое пострадали при пожаре в московском ЖК «Селигер Сити»

Прокуратура Москвы: в пожаре в Ильменском проезде погиб человек, двое пострадали

Один человек погиб и двое пострадали в пожаре, произошедшем в квартире московского жилого комплекса «Селигер Сити» в Ильменском проезде. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Огонь вспыхнул в квартире жилого дома на пятом этаже. Спасатели потушили пожар, МЧС опубликовало видеозапись с ликвидацией ЧП. По данным ведомства, огнеборцы спасли пять человек. Из-за пожара пострадали двое жильцов многоквартирного дома, в том числе ребенок.

Также сотрудники МЧС нашли в квартире тело одного погибшего. Установление обстоятельств случившегося контролирует Тимирязевская межрайонная прокуратура.

Пожар ликвидировали 88 специалистов и 27 единиц техники. Площадь возгорания составила порядка 100 квадратных метров. ЧП произошло в ночь на 30 сентября. По словам очевидцев, в здании раздались звуки взрыва. Предположительно, пожар мог произойти из-за газового баллона. Кадры с ЧП появились в распоряжении 360.ru.