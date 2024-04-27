Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Новой Москве | 360°

Эксклюзив 27 апреля 2024, 21:01 Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Новой Москве Источник 360.ru: водитель погиб в ДТП в ТиНАО, травмы получили два пешехода РИА «Новости»

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ДТП с участие двух автомобилей произошло на Луговой улице деревни Рогозино. Водитель одного из них погиб, два пешехода пострадали, сообщил источник 360.ru.

«Информация поступила правоохранителям 27 апреля в 19:14. На дороге столкнулись два легковых автомобиля, известно о погибшем водителе и двух пострадавших», — уточнил он.

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По данным столичной Госавтоинспекции, в Рогозине столкнулись ВАЗ и Кia. Одна из машин сбила пешеходов.

Жертвой аварии стал водитель отечественного авто. Одного пострадавшего доставили в больницу. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.

Накануне смертельная авария произошла на Окской улице в Москве. Жертвой столкновения автомобилей Nissan и Renault стал один человек.