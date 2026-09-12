Экскурсионный автобус с подростками перевернулся в Петербурге

МВД: в Санкт-Петербурге автобус с 43 пассажирами съехал на обочину и упал набок

Экскурсионный автобус с 43 пассажирами съехал с дороги и упал набок в Курортном районе Санкт-Петербурга. Большинство находившихся в салоне составляли подростки, сообщили в главке МВД по региону.

Авария произошла около полудня в поселке Серово на Линдуловской дороге. Автобус марки Yutong выехал на обочину и опрокинулся набок.

Серьезных травм в результате произошедшего никто не получил. Всех осматривают медики, отметили в ведомстве.

По данным правоохранительных органов, трое пассажиров получили ушибы. Одного из них медики госпитализировали после согласия на лечение в больнице.

Полиция начала проверку и устанавливает обстоятельства аварии. Прокуратура Курортного района также проводит проверку. Надзорное ведомство оценит соблюдение требований законодательства о безопасности дорожного движения и перевозке пассажиров.

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