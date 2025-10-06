В аэропорту Сочи более 20 самолетов не смогли завершить рейсы

Shot: более 20 рейсов задерживаются в аэропорту Сочи

Массовые задержки рейсов произошли в аэропорту Сочи из-за введения плана «Ковер» по причине угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Над сочинским аэропортом кружат, по меньшей мере, три пассажирских самолета из Антальи и еще два из Санкт-Петербурга. Девять вылетающих и 12 прибывающих рейсов уже задерживаются.

Угроза атаки беспилотников также объявили на территории Новороссийска.

Пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко сообщил, что в аэропортах Сочи, Геленджика и Нижнего Новгорода введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Ранее украинские вооруженные силы нанесли очередной удар по энергетической инфраструктуре Белгородской области во время ночного обстрела.