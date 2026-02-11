Очевидцы заявили о погибшем и трех раненных при стрельбе в техникуме Анапы
Стрельбу в техникуме Анапы открыл студент с охотничьим ружье
Стрельбу в Анапском индустриальном техникуме открыл вооруженный охотничьим ружьем студент. Как сообщили 360.ru очевидцы, погиб один человек, трое, включая охранника учебного заведения, получили ранения.
В распоряжении 360.ru оказались кадры с места происшествия.
По словам свидетелей, учащиеся забаррикадировались в аудиториях. Сами студенты заявили, что после после первого выстрела раздались крики девушек.
На место прибыли бригады скорой помощи и Росгвардия.
«Стрельбу устроил молодой человек лет 19-20. Пострадал охранник техникума», — рассказала одна из очевидцев.
По неподтвержденным данным, стрелок использовал патроны с дробью 12-го калибра. Ими он зарядил охотничью двустволку ТОЗ-34.
Свидетель уточнил, что стрелок учился на первом или втором курсе на автомеханика. Он добавил, что от ранения в колледже скончался охранник.
В пресс-службе краснодарского главка МВД объявили, что задержали подозреваемого в стрельбе. Там уточнили, что ранения получили три человека.
«На месте происшествия работают сотрудники полиции и других правоохранительных ведомств. Выясняются обстоятельства происшествия и мотивы действий задержанного», — указали в ведомстве.