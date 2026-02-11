Стрельба произошла возле техникума в Анапе, ранены двое

Kub Mash: в Анапе неизвестный устроил стрельбу возле техникума, есть раненые

Стрельба раздалась возле Анапского индустриального техникума на Промышленной улице. Очевидцы сообщили о звуках выстрелов и криках женщин, предварительно, ранения получили два человека. На место прибыли спецслужбы, сообщил телеграм-канал Kub Mash .

По предварительной информации телеграм-канала «ЧП Анапа», двух раненых госпитализировали. Сколько человек пострадало — пока неизвестно.

Сотрудники правоохранительных органов перекрыли улицу и оцепили здание техникума. Учащихся пока не выпускают. По неподтвержденным данным, силовики задержали возможного подозреваемого — молодого человека 2008 года рождения. Эту информацию официальные структуры не подтверждали.

Очевидцы публикуют видео с места событий. На кадрах видно большое скопление полицейских машин и медиков. Официальных комментариев от МВД и СК на данный момент нет.