Очевидец раскрыл неожиданные детали о взрыве в жилом доме в Москве

Накануне взрыва в многоэтажке на Теплом Стане в том же районе слышали громкий хлопок. Об этом рассказал 360.ru житель расположенного неподалеку дома.

Мужчина указал, что в субботу, 3 мая, взрыв он слышал на улице.

«Из-за этого в половине районе все машины „визжали“. Мигалки сработали», — рассказал собеседник редакции.

Поэтому на второй взрыв, вечером 4 мая, он сначала не обратил внимания. Мужчина решил, что это может быть гроза.

«У меня окно было открыто, я чувствовал запах горелой резины, а потом начало вонять порохом. И я подумал, что что-то горит», — добавил источник.

Информацию о пожаре в 39-м доме мужчина увидел в районном Telegram-канале. После этого он отправился к месту происшествия.

«Там окон не было. Окна выбиты были. Там не стеклопакеты выбиты, там просто окна даже нет», — описал мужчина масштаб разрушений.

Взрыв в многоэтажном доме в Москве на улице Генерала Тюленева произошел вечером в воскресенье, 4 мая. Его причины пока не назывались. Пострадали пять человек, из них двое детей. Еще два человека погибли. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров. Возгорание удалось ликвидировать.