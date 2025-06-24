Всю территорию вокруг пострадавшего от атаки БПЛА дома в Красногорске оцепили

Территория вокруг пострадавшего от беспилотника дома в Красногорске на улице Народного ополчения оцеплена, на месте работают сотрудники ФСБ. Кадры с места ЧП оказались в распоряжении 360.ru.

По данным источника, припаркованные во дворе машины не пострадали от удара. Проезд по улице перекрыли. Также на место прибыли представители Мособлгаза, в доме отключили воду.

Происшествие случилось сегодня ночью. Удар пришелся на последний этаж здания. Квартира в результате падения обломков БПЛА загорелась, огонь распространился на площади 20 квадратных метров. На место прибыли пожарные и оперативно потушили пламя.

Из здания эвакуировали 100 человек, 30 из них — несовершеннолетние. Один из жильцов получил осколочные раны ноги и руки, сейчас он в больнице.

Также к дому подъехал глава городского округа Красногорска Дмитрий Волков. В распоряжении 360.ru оказались кадры с пострадавшим домом.