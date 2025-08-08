«Очень страшно было». Пассажиры канатной дороги в Нальчике жаловались на хлипкие сиденья

Читательница 360.ru Ирина рассказала, что каталась на канатной дороге в Нальчике восемь лет назад, и тогда конструкция показалась ей не слишком надежной. Девушка поделилась видео своей поездки.
«Сидения на канатке показались опасными, какими-то хлипкими. Очень страшно было», — сообщила она.
Вечером 8 августа в парке аттракционов Нальчика оборвался трос канатной дороги. Несколько человек пострадали. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда».
Канатная дорога принадлежит АО «Курорт Нальчик». В последний раз МЧС проверяли организацию в ноябре 2024 года, тогда никаких нарушений не обнаружили.
