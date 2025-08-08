Уголовное дело возбудили после обрыва канатной дороги в Нальчике

В Нальчике следователи начали уголовное расследование после обрыва троса канатной дороги. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Кабардино-Балкарской Республике.

В пятницу, 8 августа, около 18:00 в парке аттракционов Нальчика оборвался трос канатной дороги. В момент происшествия там находились люди. Им оказывают медицинскую помощь.

«В настоящее время следователями и криминалистами следственного управления проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшествия», — уточнили в СК.

Уголовное дело возбудили по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда».