Уголовное дело возбудили после обрыва канатной дороги в Нальчике
В Нальчике следователи начали уголовное расследование после обрыва троса канатной дороги. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Кабардино-Балкарской Республике.
В пятницу, 8 августа, около 18:00 в парке аттракционов Нальчика оборвался трос канатной дороги. В момент происшествия там находились люди. Им оказывают медицинскую помощь.
«В настоящее время следователями и криминалистами следственного управления проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшествия», — уточнили в СК.
Уголовное дело возбудили по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда».
В Нальчике при обрыве канатной дороги пострадали шесть человек, пятеро из них попали в больницу, сообщили в Минздраве России, передал ТАСС. Туристы упали с высоты семи метров. Это примерно уровень второго-третьего этажа обычного дома.
Владелец канатной дороги — АО «Курорт Нальчик». МЧС последний раз проверяло организацию в ноябре 2024 года и не обнаружило никаких нарушений.