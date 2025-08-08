При обрыве канатной дороги в Нальчике пострадали пятеро

ТАСС: пять человек пострадали в Нальчике из-за обрывы канатной дороги

В Нальчике при обрыве канатной дороги пострадали пять человек, рассказали в центре медицины катастроф. Об этом сообщил ТАСС .

«По версии следствия, 8 августа 2025 года, примерно в 18:00, в парке аттракционов города Нальчика произошел обрыв троса канатной дороги во время оказания услуг гражданам. Пострадавшим оказывается медицинская помощь», — отметили в Следкоме.

Из-за обрыва троса канатной дороги возбудили уголовное дело о предоставлении услуг, не соответствующих требованиям безопасности, сообщили в СК .

«Эвакуация людей проводится на месте обрыва канатной дороги в Нальчике», — рассказал корреспондент ТАСС.

Сейчас следователи и криминалисты осматривают место происшествия, опрашивают свидетелей и выясняют обстоятельства случившегося.

Несколько туристов оказались в сложной ситуации на высоте. Они ждут спасателей. Сотрудники МЧС стараются добраться до них, сообщил Telegram-канал Mash.

«Из-за обрыва троса канатки туристы упали с высоты в семь метров. Это примерно второй-третий этаж стандартного дома», — указано в публикации.

Канатную дорогу управляет АО «Курорт Нальчик». В последний раз МЧС проверяло организацию в ноябре 2024 года, и тогда нарушений не обнаружили.

Upd: при обрыве канатной дороги пострадали шесть человек, пятерых госпитализировали.

