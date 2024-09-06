«Очень громко было». Очевидец рассказал о стрельбе в Красноярске

Источник 360.ru: выстрелы из окна в Красноярске были очень громкими

Житель Красноярска открыл огонь из многоквартирного дома на Аэровокзальной улице. Подозреваемого вскоре задержали, изъяв у него оружие. Подробности инцидента рассказал 360.ru один из очевидцев, живущий в соседнем доме.

По его словам, когда началась стрельба, он мыл балкон и, испугавшись, тут же спрятался в квартире. В общей сложности, по оценке собеседника 360.ru, прозвучало около десятка выстрелов.

«Очень громкие [хлопки]! Очень было слышно. Прямо с огромным эхом раздавалось. Поэтому было понятно, что это с длинного ствола — боевой, не боевой, не знаю… Но очень громко было», — сообщил источник.

При этом разобрать, кричал ли что-то стрелявший, было невозможно. Увидеть его не получилось из-за деревьев.

«Полиция бабушку уводила. Шла старенькая бабушка, <…> видимо, к этому дому. И ей полиция кричала: „Отходите!“ <…> Видимо, плохо слышит. И они подбежали к ней в касках и бронежилетах и начали уводить», — рассказал свидетель происшествия.

Правоохранительные органы быстро перекрыли улицу. Кто-то из другого окна начал выкладывать в Telegram видео с выстрелами. По ним собеседник 360.ru и ориентировался, что происходит.

С подозреваемым в стрельбе человек лично не знаком.

По данным Telegram-канала Mash, причиной стрельбы стала ссора мужчины с бывшей женой. Однако сам подозреваемый в разговоре с 360.ru открестился от обвинений.