Обыски прошли в Минцифры Ростовской области

Сотрудники ФСБ провели обыски в Министерстве цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.
По данным следствия, сотрудники министерства в рамках национальной программы «Цифровая экономика» заключили госконтракт на 60 миллионов рублей на перевод на отечественный софт, однако на деле установили другое программное обеспечение, стоившее в несколько раз дешевле.
Кроме того, уголовное дело возбудили против министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константина Рачаловского. Его задержали. Ущерб от действий чиновника оценили почти в 156 миллионов рублей.
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