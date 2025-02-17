Обыски прошли в Минцифры Ростовской области

Сотрудники ФСБ провели обыски в Министерстве цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

По данным следствия, сотрудники министерства в рамках национальной программы «Цифровая экономика» заключили госконтракт на 60 миллионов рублей на перевод на отечественный софт, однако на деле установили другое программное обеспечение, стоившее в несколько раз дешевле.

Утром в Ростове-на-Дону сотрудники ФСБ задержали заместителя главы министерства.

Кроме того, уголовное дело возбудили против министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константина Рачаловского. Его задержали. Ущерб от действий чиновника оценили почти в 156 миллионов рублей.