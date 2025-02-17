Правоохранители задержали ростовского замгубернатора Рачаловского

Замгубернатора, министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константина Рачаловского задержали. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Рачаловский задержан», — заявил собеседник издания.

Агентство добавило, что в отношении замгубернатора возбудили уголовное дело о превышении полномочий. По данным УФСБ по региону, ущерб от действий Рачаловского оценили почти в 156 миллионов рублей.

Ранее уголовное дело возбудили против министра финансов Ростовской области Лилии Федотовой. Ее заподозрили в превышении полномочий, суд арестовал ее на два месяца. Свою вину чиновница отрицает.

Уголовное дело также возбудили в отношении замгубернатора Виталия Кушнарева. Его подозревают во взяточничестве и хранении оружия.

С должностей заместителей губернатора Ростовской области ушли Александр Скрябин, а также несколько министров, в том числе министр ЖКХ региона Сергей Сизиков и министр строительства, архитектуры и территориального развития региона Юрий Сильвестров.