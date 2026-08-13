Обвиняемый в убийстве школьника в Петербурге извинился перед матерью жертвы

Обвиняемый в убийстве мальчика в Петербурге Петр Жилкин извинился перед матерью погибшего. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда, где проходило первое заседание по делу.

«Приношу вам искренние извинения, я не понимаю, как это произошло. Извините меня, пожалуйста», — попросил Жилкин.

Следующее заседание по делу назначили на 31 августа. Петра Жилкина обвиняют в насильственных действиях сексуального характера и убийстве школьника.

Трагедия случилась в Красносельском районе Петербурга еще 30 января. Мальчик сел в машину к неизвестному на парковке — там он подрабатывал, протирая фары у авто, — и пропал.

Убийцу задержали 2 февраля, на следующий день его отправили под стражу. Мужчина задушил мальчика, а затем выкинул его тело в водоем.

Ранее Жилкин признал свою вину. Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что у обвиняемого нет никаких отклонений.