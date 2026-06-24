Обвиняемый в убийстве девятилетнего мальчика в Петербурге признал вину

Обвиняемый в убийстве девятилетнего мальчика в Санкт-Петербурге Петр Жилкин признал вину, сообщил руководитель первого управления по расследованию особо важных дел ГСУСК России по городу Юрий Яшков. Его процитировало РИА «Новости» .

Жилкин дал признательные показания и указал место, где спрятал тело.

В Красносельском районе северной столицы 30 января ребенок, сел в автомобиль к неизвестному на парковке, где подрабатывал, протирая фары, и пропал. Убийцу задержали 2 февраля, 3 февраля заключил под стражу. Выяснилось, что 38-летний обвиняемый задушил мальчика, а потом сбросил его тело в водоем.

Ранее Жилкин прошел судебно-психиатрическую экспертизу. Никаких отклонений специалисты у него не обнаружили и признали вменяемым.