Обвиняемый в убийстве петербургского школьника прошел экспертизу на вменяемость

Арестованный по делу об убийстве девятилетнего мальчика в Санкт-Петербурге Петр Жилкин прошел психолого-психологическую экспертизу. Никаких отклонений специалисты у него не обнаружили и признали вменяемым, сообщили со ссылкой на источник «Известия» .

По словам собеседника журналистов, обвиняемый полностью понимал, что делает. Отчет психологов и психиатров включат в уголовное дело и представят в суде в качестве доказательства обвинения.

Петербургский школьник пропал в конце января. По версии следствия, мальчик сел в машину к незнакомцу на парковке, где подрабатывал, протирая фары.

Подозреваемого в похищении Жилкина задержали через несколько дней в Пскове. На допросе он признался, что расправился с мальчиком, а тело выкинул в водоем в Ломоносовском районе Ленинградской области.

Спасатели подняли на поверхность труп ребенка и увидели, что руки и ноги связаны скотчем. Медицинская экспертиза установила, что мальчик погиб от удара в голову. Против Жилкина завели дело и отправили в СИЗО.