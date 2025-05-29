Обстановку во дворе дома в Одинцове после атаки дронов сняли на видео

У жительницы многоэтажки на улице Чистяковой в Одинцове, которую задели упавшие обломки БПЛА, осветилась вся комната во время удара. Об этом она рассказала в беседе с 360.ru.

«Ну да, слышала, у меня осветилась вся комната <…> Бабахнуло», — рассказала она.

По словам женщины, когда раздались громкие звуки — люди внизу закричали. ЧП случилось в районе двух ночи.

Еще одна очевидица рассказала 360.ru, что тоже слышала, как упали обломки. Она выразила надежду, что никто не пострадал.

Известно, что повреждения при падении обломков получили несколько припаркованных во дворе дома автомобилей. По данным «Известий», на лобовое стекло одного из авто рухнул двигатель дрона.

Сейчас на месте происшествия продолжают работать сотрудники коммунальных служб, ликвидируя последствия случившегося.

Обломки БПЛА минувшей ночью также повредили высотку на проспекте Вернадского на западе Москвы.