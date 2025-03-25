Обстановку в одной из квартир в высотке в Махачкале сняли на видео после взрыва

Появилось видео из жилого дома на улице Гапцахской в Махачкале, где утром взорвался газ. Кадры оказались в распоряжении 360.ru.

По последним данным, из дома эвакуировали 150 жильцов. Известно, что пострадали два человека, в том числе хозяйка квартиры, в которой прогремел взрыв.

Стекла выбило в пяти окрестных домах, повреждения получили 50 припаркованных автомобилей.

Спасатели разбирают шаткие конструкции и помогают людям. На месте работают 86 специалистов и 24 единицы техники.

Второй за день взрыв газа в Махачкале прогремел в магазине сотовой связи на проспекте Имама Шамиля. Там пострадали четыре человека, их всех отправили в больницу. На месте взрыва начался пожар площадью 15 квадратных метров.