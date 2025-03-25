Четыре человека пострадали при взрыве в магазине в Махачкале
При взрыве в магазине сотовой связи на проспекте Имама Шамиля в Махачкале пострадали четыре человека, заявили в МЧС. Сейчас на месте ЧП работают 25 спасателей и семь единиц техники.
По информации Telegram-канала Shot, один из них в тяжелом состоянии, еще один — в состоянии средней тяжести. Всех их отправили в больницу.
По сообщениям очевидцев, в магазине взорвался газ. После вспыхнул пожар. Огонь успел охватить 15 квадратных метров.
Это уже второй взрыв в столице Дагестана за утро. Ранее сдетонировал газ в жилой многоэтажке на улице Гапцахской. Пострадали хозяйка взорвавшейся квартиры и еще один человек.
Повреждения получили 50 припаркованных автомобилей и пять окрестных домов.
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