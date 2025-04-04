Жители Волгограда заживо сгорели при пожаре в общежитии

Пожар в волгоградском общежитии унес жизни двух человек. Чрезвычайное происшествие случилось утром 4 апреля на улице Машиностроителей. Об этом сообщил сайт NashGorod.ru со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Жертвами огня стали 55-летний мужчина и 54-летняя женщина.

Предварительно, причиной трагедии стало курение в постели в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители начали процессуальную проверку.

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