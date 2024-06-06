Обнаружено оружие, из которого застрелили мужчину на западе Москвы

СК опубликовал фото оружия, из которого застрелили мужчину на западе Москвы

СК обнаружил предполагаемое орудие убийства, из которого застрелили мужчину на западе Москвы. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале .

Автомат обнаружили на земле, недалеко от места задержания подозреваемого в убийстве.

Мужчина отстреливался от полицейских в районе Аминьевского шоссе. Его личность установили. Во время задержания подозреваемого ранили.

Киллер стрелял в свою жертву из АКС-74У. По данным СМИ, погибший работал сисадмином в столичной фирме. С ним расправились рядом с домом.