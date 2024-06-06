Обнаружено оружие, из которого застрелили мужчину на западе Москвы

СК опубликовал фото оружия, из которого застрелили мужчину на западе Москвы

Telegram-канал «Столичный СК»
Фото: Telegram-канал «Столичный СК»

СК обнаружил предполагаемое орудие убийства, из которого застрелили мужчину на западе Москвы. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Автомат обнаружили на земле, недалеко от места задержания подозреваемого в убийстве.

Мужчина отстреливался от полицейских в районе Аминьевского шоссе. Его личность установили. Во время задержания подозреваемого ранили.

Киллер стрелял в свою жертву из АКС-74У. По данным СМИ, погибший работал сисадмином в столичной фирме. С ним расправились рядом с домом.

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