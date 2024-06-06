Убившего мужчину на западе Москвы задержали

Полицейские задержали предполагаемого убийцу мужчины, который расстрелял свою жертву из автомата на западе Москвы. Изначально «Известия» сообщили, что стрелка ликвидировали.
По данным Mash, подозреваемый отстреливался от сотрудников правоохранительных органах в районе Аминьевского шоссе.
В пресс-службе столичного главка СК уточнили, что личность стрелка установили. В ходе задержания его ранили.
Московская прокуратура сообщила, что речь идет о мужчине 1988 года рождения. Он оказал сопротивление полицейским.
На месте убийства 34-летнего мужчины продолжают работу следователи. Они нашли не менее шести гильз.
Shot сообщал, что киллер стрелял в свою жертву из АКС-74У. По данным СМИ, погибший работал сисадмином в столичной фирме. С ним расправились рядом с домом.
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