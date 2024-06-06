Убившего мужчину на западе Москвы задержали

СК: подозреваемого в убийстве сисадмина на западе Москвы задержали

прокуратура Москвы
Фото: прокуратура Москвы/Telegram

Полицейские задержали предполагаемого убийцу мужчины, который расстрелял свою жертву из автомата на западе Москвы. Изначально «Известия» сообщили, что стрелка ликвидировали.

По данным Mash, подозреваемый отстреливался от сотрудников правоохранительных органах в районе Аминьевского шоссе.

В пресс-службе столичного главка СК уточнили, что личность стрелка установили. В ходе задержания его ранили.

Московская прокуратура сообщила, что речь идет о мужчине 1988 года рождения. Он оказал сопротивление полицейским.

прокуратура Москвы
Фото: прокуратура Москвы/Telegram

На месте убийства 34-летнего мужчины продолжают работу следователи. Они нашли не менее шести гильз.

Shot сообщал, что киллер стрелял в свою жертву из АКС-74У. По данным СМИ, погибший работал сисадмином в столичной фирме. С ним расправились рядом с домом.

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